La Loire n'est plus en vigilance orange, des centaines de foyers encore privés d'électricité

Plus aucun département n'est en vigilance orange pour "vents violents" ce jeudi matin. 1.300 foyers sont toujours privés d'électricité dans la Loire.

Loire, France

La Loire n'est plus en vigilance orange ce jeudi matin pour "vents violents". Le vent a soufflé fort une grande partie de la nuit entraînant de nombreuses chutes de branches et des feux de végétation sans gravité. Ces conditions météorologiques ont entraîné environ 80 interventions cette nuit dans la Loire. Les pompiers ont travaillé main dans la main avec la Préfecture et le Département.

Mercredi soir, 2.000 foyers dans la Loire étaient encore privés d'électricité, 2.000 également en Haute-Loire. Ce jeudi matin à 6 heures, Enedis abaisse ce nombre à 1.300 dans la Loire, essentiellement dans la vallée du Gier.