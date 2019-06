La Loire placée en niveau d'alerte 1 à la pollution atmosphérique

L'air est difficilement respirable dans la Loire et de nombreuses villes sont ciblées par cette alerte de niveau 1 par la Préfecture du département.

Loire, 42410, France

La canicule est sans doute à son plus haut niveau ce jeudi soir Nos deux départements sont toujours en vigilance orange avec des températures extrêmement élevées... La Haute Loire et la Loire sous surveillance. C'est encore pire dans le sud de la France, vigilance rouge déclenchée dans le Vaucluse, le Gard, l'Hérault, et des Bouches-du-Rhône Conséquence majeure de cet épisode de canicule, la Préfecture de la Loire met en place la procédure d'alerte de niveau 1 concernant la pollutions atmosphérique. Toutes les économies d'énergies possibles sont les bienvenues dans ces conditions (voir photo d'illustration)

Les communes concernées