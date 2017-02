La Loire en vigilance orange au vent violent ce samedi

Le département de la Loire sera placé en vigilance orange au vent violent ce samedi. 22 autres départements sont concernés. La Gironde, la Charente et la Charente-Maritime sont même en vigilance rouge.

La Loire sera placée en vigilance orange samedi de 8 heures à 16 heures. Comme pour 22 départements également en orange et 3 en rouge, Météo France prévoit des rafales de vents très intenses en ce début de week-end. Une tempête aborde la France par les Charentes. Les rafales pourraient atteindre 100 à 120 km/h en cours de matinée sur la plaine du Forez et jusqu'à 130 km/h sur les reliefs.

Le Rhône et la Haute-Loire sont en vigilance jaune. Le vent pourrait y atteindre 80 à 90 km/h en plaine, 100 à 110 km/h sur les reliefs. Dans la Loire, Météo France conseille de limiter les déplacements et la vitesse sur route et autoroute, de ne pas se promener en forêt et de ne pas intervenir en cas de dégâts sur les toitures ou les installations électriques.