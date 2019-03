La Loire placée en vigilance orange pour des vents violents

Loire, France

Prudence ce mercredi dans la Loire et le Rhône. Les deux départements sont placés en vigilance orange pour des vents violents par Météo France.

Selon les prévisionnistes le vent de sud va se renforcer au cours de la matinée et soufflera violemment en après-midi et première partie de nuit avant l'arrivée des pluies.

C'est principalement le relief du Forez ainsi la frange sud des départements de la Loire et du Rhône qui seront impactés par les vents les plus forts (autour de la vallée du Gier) et où on attend 90 à 110 voire 120 km/h en rafales. Sur le reste de ces départements les rafales ne devraient pas atteindre les 100 km/h.