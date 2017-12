La possible extension du site de stockage de déchets de Roche-la-Molière inquiète les élus de Saint-Etienne Métropole : ils craignent que la Région décide d'y acheminer les déchets du Rhône. Régis Juanico, le député PS de la Loire, interpelle ce 19 décembre l'Assemblée Nationale sur le sujet.

Roche-la-Molière, France

Les élus de Saint-Etienne Métropole craignent que la Loire ne devienne la poubelle de ses départements voisins, parce que d'ici quelques jours, l'Etat pourrait autoriser l'extension du site de stockage de déchets de Roche-la-Molière. Régis Juanico, le député PS de Loire, interpelle ce mardi 19 décembre Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie, à ce sujet.

Le site de stockage de Roche-la-Molière pourrait accueillir 500.000 tonnes de déchets

Les gérants du site de stockage de Borde-Matin, à Roche-la-Molière, demandent à l'Etat de prolonger l'exploitation jusqu'en 2051, et de les autoriser à aller jusqu'à 500.000 tonnes de déchets stockés. Pour les élus ligériens, une telle capacité laisserait suffisamment de marge pour que la région décident d'y amener les déchets du Rhône et du Grand Lyon. Rien ne l'en empêcherait, parce que depuis 2015, et la loi NOTRe, c'est bien la Région qui décide où vont les déchets.

Les élus ligériens largement opposés au projet

Une idée à laquelle s'oppose particulièrement Anne de Beaumont, élue Europe Ecologie les Verts : "On ne veut pas devenir la poubelle du Rhône et des autres départements !", martèle-t-elle. Arguments avancés : la sur-pollution liée à l'acheminement par camions, ainsi que la dé-responsabilisation des territoires, qui ne traiteraient pas eux-même leurs déchets.

Pour Eric Berlivet, le maire de Roche-la-Molière, cette option n'est pas envisageable : "L'exploitant a demandé l'exploitation de 500.000 tonnes jusqu'à 2051", explique-t-il. "Hors jusqu'ici, on en utilise seulement 300.00 ... et si on en a 200.000 de marge, forcément les voisin vont en profiter !" D'après lui, il faudrait limiter les capacités du site à 300.000 tonnes de déchets jusqu'en 2026, pour inciter à diminuer la production de déchets.

Du côté de la Région, on assure que l'idée a peut-être seulement été évoquée lors de consultations pour préparer le plan de répartition des déchets sur le territoire, mais que rien n'a été arrêté. Ce plan doit être présenté en 2019.