Météofrance a placé le département de la Lozère en vigilance jaune "Grand froid" depuis jeudi. la vigilance court jusqu'à lundi matin en raison des températures négatives.

La vigilance est mise en place depuis ce jeudi, elle est maintenue jusqu'à lundi matin, le 9 janvier, en raison des températures très basses: il y a eu des pics à -12 degrés voire -15 degrés près de Langogne dans la nuit de vendredi à samedi.

La préfecture recommande une grande prudence sur les routes, mise en garde aussi face aux risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Il faut faire attention aux personnes vulnérables et appeler le 115 si l'on voit quelqu'un en difficulté dans la rue.

"Cela faisait bien trois ans qu'on avait pas eu aussi froid en Lozère, assure Valérie hôtesse d'accueil à l'office de tourisme de Langogne. Il fait très froid, on ne traîne pas dans les rues et s'emmitoufle mais c'est un froid sec et sans vent c'est le mieux."

Toutes les températures seront négatives dans la nuit de samedi à dimanche dans le département et quelques flocons sont même attendus demain matin très tôt dans le nord de la Lozère de Saint-Chély-d'Apcher à Langogne.