La Lozère placée en vigilance jaune neige et verglas

Lozère, France

La neige arrive en Lozère. Météo France place le département en vigilance jaune neige et verglas à partir de 6h ce mercredi 22 janvier. Les routes seront salées mais soyez prudent tout de même sur les routes enneigées. Le service des routes du département prévoit entre un et trois centimètres de neige sur tout le département. Sur les sommet la couche devrait être un peu plus épaisse. Sur la station de ski du Mas de la Barque par exemple, on attend jusqu'à cinq centimètre.