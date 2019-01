La Lozère placée en vigilance jaune neige et verglas par Météo France

Lozère, France

Météo France attend de la neige à basse altitude dans le département de la Lozère ce dimanche 27 janvier. Les flocons pourraient tomber entre 500 et 1 000 mètres d'altitude. Ainsi le département est en vigilance jaune neige et verglas à partir de 4h du matin ce dimanche. La préfecture appelle les automobilistes à la plus grande prudence et à limiter leurs déplacements. Météo France prévoit 10 centimètres de neige à 1 000 mètres d'altitude.