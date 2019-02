La Lozère placée en vigilance jaune neige et verglas par Météo France

Lozère, France

Le département de la Lozère est placé en vigilance jaune neige et verglas par Météo France à partir de minuit ce dimanche 2 février. Deux épisodes neigeux sont attendus: un premier cette nuit et un deuxième samedi après-midi. La limite pluie neige devrait se situer aux alentours de 500 mètres et il pourrait tomber entre cinq et sept centimètres de neige selon les prévisions de Météo France.

⚠️❄️Deux nouvelles perturbations neigeuses attendues cette nuit et samedi après-midi accompagnées de vent et de froid !

❗️➡️Des restrictions de circulation sont mises en place.https://t.co/DOmWVJT2Tc — Préfet de la Lozère (@Prefet_48) February 1, 2019

Du ski de fond sur le Mont-Aigual

La station de ski de Prat Peyrot ouvrira partiellement ce week-end. Pas de ski de piste faute de neige suffisante mais du ski de fond, de la luge et des raquettes. Vendredi 1er février au soir, la station était déjà recouverte d'une dizaine de centimètres de neige.