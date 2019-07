Biodiversité : la LPO invite les Auvergnats à compter les hirondelles

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

La population d'hirondelles a diminué de 40% en France en l'espace de 20 ans. A Montferrand, on observe une baisse de plus de la moitié des nids recensés en 2003. Le réchauffement climatique, et plus dernièrement la canicule de juin, ont joué un rôle important dans la reproduction des hirondelles. L'utilisation des produits phytosanitaires et la mort de nombreux insectes, nourriture principale des hirondelles, est également un facteur de leur diminution.

Réserver la biodiversité en milieu urbain

Depuis 2017, la Ligue pour la Protection des Oiseaux s'engage à compter les nids d'hirondelles présents à Clermont-Ferrand. Montferrand est un des quartiers clermontois les plus peuplés d'hirondelles. A cette occasion, la Ligue pour la Protection des Oiseaux a organisé une sortie ouverte au public mardi 9 juillet en fin d'après-midi. Équipés de leurs jumelles, les promeneurs ont pu les observer d'un peu plus près et comprendre leur mode de vie sous les explications de Matthieu Clément, chargé de missions à la LPO Auvergne.

Des Montferrandais guidés par Matthieu Clément, chargé de mission LPO Auvergne © Radio France - Emma Saulzet

L'association invite les Auvergnats à recenser les nids d'hirondelles jusqu'à septembre. Une action qui permettrait de mieux connaître la biodiversité existante en milieu urbain, d'après Matthieu Clément. C'est un projet de science participative ayant aussi pour but de collecter des données, utilisées pour préserver cette espèce.

Le recensement des nids d'hirondelles durera tout l'été - ©LPO Auvergne

Suite à ces comptages, la LPO Auvergne compte mener des actions pour lutter contre la baisse d'hirondelles. La principale est, pour l'instant, de limiter les constructions près des nids pendant la période de reproduction de l'espèce, de mars à août. Lors de la déambulation, des faucons crécerelle ont également été aperçus. "Cela montre qu'il y a de la biodiversité même en ville", assure Matthieu Clément. Le but est aujourd'hui de la préserver.

Pour communiquer vos chiffres, rendez-vous sur le site internet de la LPO Auvergne ou sur faune-auvergne.org jusqu'à septembre 2019. Les habitants des communes alentours sont également invitées à recenser leurs chiffres. Les autres espèces observées peuvent aussi être recensées sur les sites internet indiqués précédemment.