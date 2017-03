La lumière est revenue pour tous les habitants de Creuse

Les agents Enedis sont parvenus, jeudi dans la soirée, à rétablir le courant dans tous les foyers de la Creuse. Mais certains creusois sont restés quatre jours sans courant.

Soulagement pour les derniers habitants de la Creuse qui n’avaient toujours plus d’électricité depuis le passage de la tempête Zeus. La tempête qui s’est abattue lundi sur une partie de la France a provoqué de nombreux dégâts en Creuse : arbres arrachées, tuiles qui s’envolent et de nombreuses ligne électriques abîmées.

Quatre jours dans le noir

Le plus difficile pour les agents Enedis a été de réparer les lignes basses tensions. Certains habitants sont ainsi restés presque quatre jours sans électricité. Comme dans le petit village d'Auge sur la route de Montluçon. Armand qui habite au bord de la nationale 145 a passé des nuits très fraîches : "J’ai dû ressortir les grosses couvertures, il ne faisait pas plus de 7 ou 8 degrés dans ma chambre. Mais au moins ça change de la routine" explique Arnaud, qui prend les choses avec beaucoup de philosophie.

"J’ai utilisé tout mon stock de bougies, je me suis même servi des bougies d’anniversaire ! "

Le relais routier de la Côte d’Auge n’a pas pu ouvrir pendant quatre soirs

Juste à côté de chez Armand, ces quatre jours sans courant ont été très difficile à vivre pour Noël, le patron du Relais routier de la Côte D'Auge. Il a dû installer des petites lampes à gaz un peu de partout dans son restaurant ainsi que des bougies dans les toilettes.

Dans relais routier de la Côte d’Auge des bougies ont été installées dans les toilettes © Radio France - Mélodie Viallet

Et c’est grâce à un petit transformateur dans le jardin que Noël et sa femme ont pu assurer quelques assiettes le midi. Mais cette coupure de courant a eu des conséquences importantes, Noël a perdu tout le stock de sa chambre froid "du fromage, de la viande et des produits frais, presque tout est parti à la poubelle ". Le restaurateur n’a pas pu également assurer le service le soir "c’est un manque à gagner, chaque soir nous avons 30 routiers qui passent chez nous. On se rappellera de cette tempête ! "