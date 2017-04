La lutte contre le frelon asiatique redouble dans les Alpes-Maritimes

Avec l'arrivée du printemps, les Alpes-Maritimes sont à nouveau infestées de ce nuisible. S'il n'est pas plus dangereux pour l'homme que le frelon européen, c'est une véritable menace pour les abeilles. Le département a donc mis en place un dispositif spécial pour lutter contre l'invasion.

Le département des Alpes-Maritimes est réputé pour sa filière apicole. Mais celle-ci est en danger depuis l'arrivée du frelon asiatique sur la Côte-d'Azur au début des années 2010. Ce parasite décime les essaims.

C'est une catastrophe. Bientôt il n'y aura plus de ruches à Sospel, tout ça à cause du frelon asiatique."

Guillaume Lavorierie est apiculteur à Sospel, plusieurs fois primé au Salon de l'agriculture, il ne pourra bientôt plus y présenter son Miel de Forêt, récolté à Sospel d'avril à juillet car la vallée est envahie par le frelon asiatique. "C'est une catastrophe. Bientôt il n'y aura plus de ruches à Sospel". Cette été, il va installer toutes ses ruches hors du département.

Guillaume Lavoriero a installé des pièges à frelon à côté de ses ruches, certains jours il peut en attraper une soixantaine. © Radio France - Lila Lefebvre

Le frelon asiatique, introduit très récemment dans sur la Côte-d'Azur, s'est vite répandu. "Il n'a pas de prédateurs, explique Quentin Rome, chercheur au Museum National d'Histoire Naturelle, les colonies de frelons se régulent entre elles, mais le frelon européen est si différent de l'asiatique qu'ils cohabitent sans s'inquiéter". Il revient à l'homme de contrôler l'invasion de l'insecte.

Vigilance collective

Le département des Alpes-Maritimes en partenariat avec les communes invite donc les azuréens à participer à la régulation de ces nuisibles en détruisant gratuitement les nids de frelons asiatiques chez les particuliers. Après vérification de la présence de frelons asiatiques (les autres espèces étant protégées), des entreprises privées se chargent de retirer le nid. En 2017, l'opération devrait coûter 160 000 euros au département.

Comment le reconnaitre ?

Les nids sont très hauts dans les arbres, cachés dans les feuillages. © Maxppp - Christian Watier

Le Vespa Velutina, de son nom latin, ou frelon asiatique à pattes jaune en Français, est plus gros que le frelon commun. Il est aussi plus sombre, son abdomen est à dominante noire. Sa tête et ses pattes sont jaune orangé, contrairement au frelon européen qui est plus roux. Plus d'informations et une fiche de signalement à retrouver sur le site internet du Museum national d'Histoire naturelle.

Si vous souhaitez signalez un nid de frelons sur votre terrain adressez-vous aux services du département, par courriel à l'adresse frelon-asiatique@département06.fr ou au 04 97 18 73 55. Les pompiers ne se déplacent qu'en cas de menaces sérieuses (personne allergique ou installation d'un nid près d'un lieu très fréquenté).