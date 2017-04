La lutte contre les incendies de forêt passe par l'autoroute A63

Une campagne de prévention est lancée le long de l'autoroute A63 pour inciter les automobilistes à ne pas jeter de mégots par la fenêtre de leur voiture, dans la nature. Ce geste est à l'origine de nombreux feux de forêt.

Vous les croiserez sûrement dans les prochaines semaines le long de l'autoroute A63, de l'agglomération bordelaise jusqu'à la frontière espagnole : 25 camions afficheront, à l'arrière, une campagne de prévention contre les incendies, afin d'inciter les automobilistes à ne pas jeter leurs mégots par la fenêtre des voitures.

Ces camions, qui assurent le transport de marchandises pour le compte d'une société girondine, roulent très régulièrement le long de l'A63. "Le message est donc diffusé aux automobilistes in situ, au moment où on en a besoin, sur la route, là où ils peuvent être tentés de jeter leurs mégots de cigarettes" explique Olivier Quoy, le directeur général d'Atlandes, la société concessionnaire de l'autoroute A63.

Les mégots sont à l'origine de nombreux départs de feu

Les automobilistes sont visés par cette campagne de sensibilisation parce que la plupart des incendies de forêt se déclarent au bord des routes. "On a 85% des départs de feu qui sont dus à des causes humaines. Et la plupart des départs de feu sont constatés les voies de communications, qu'elles soient ferroviaires, qu'elles soient autoroutières ou routières" assure Bruno Lafon, le président régional de la DFCI, l'organisation de défense.

Des cendriers de poche pour les automobilistes

Les automobilistes sont donc invités à ne pas jeter leurs mégots dans la nature et à se procurer, s'ils n'ont pas de cendrier dans leur voiture, des cendriers de poche ignifugés. 10.000 de ces cendriers seront distribués gratuitement au cours des semaines à venir dans certaines aires de repos de l'autoroute A63.