Aytré : risque d'effondrement de la falaise, des panneaux pour alerter les promeneurs

À Aytré, la falaise entre la plage de Roux et le village ostréicole souffre, avec de plus en plus de trous qui se créent sous le chemin côtier.

Aytré, France

Le niveau des océans monte, et cette fois, ce sont la mairie et les habitants d'Aytré qui le constatent. La falaise entre la plage de Roux et le village ostréicole se creuse, avec de plus en plus de "cavités" juste en dessous du chemin côtier.

La falaise est creusée, jusqu'à deux mètres de profondeur".

Début avril, la mairie a donc posé le long du sentier des panneaux qui alertent les promeneurs : _"_Risque d’effondrement de la falaise, attention, danger de chute". "Ce qu'on peut voir, c'est la falaise qui est creusée, jusqu'à deux mètres de profondeur" explique Katia Grosdenier, ajointe à l'animation du littoral et au commerce.

La DDTM est chargée des travaux

Annette vient se promener sur ce sentier trois fois par semaine, et elle a remarqué de nombreux changements. "La mer est en train de gagner du terrain. Moi je reste bien sur côté droit pour ne pas _me casser la figure_". Ce sont d'ailleurs des habitués qui ont alerté la mairie sur cette érosion.

C'est la direction départementale des territoires et de la mer qui est chargée des travaux, la ville d'Aytré espère qu'ils commenceront avant la fin de l'année 2019.