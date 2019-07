La mairie de Guéret demande aux habitants qui le peuvent de boire de l'eau en bouteille pendant la canicule

Guéret, France

On se serait bien passé d'une nouvelle canicule. La chaleur fait augmenter la consommation d'eau et la situation est toujours tendue à Guéret. Pour éviter d'avoir à aller chercher de l'eau ailleurs en camion citerne, la mairie de Guéret incite les habitants qui le peuvent à boire de l'eau en bouteille pour économiser de l'eau courante.

Pour le maire, Michel Vergnier : "on passe pour l'instant, et on passe grâce aux efforts des gens qui consomment l'eau. C'est-à-dire les Guérétois et les Guérétoises [...] Notre consommation a diminué, ce qui fait qu'elle est égale ou légèrement supérieure à la production qu'on a aujourd'hui. Il faut redoubler d'effort, surtout dans les 2 ou 3 jours qui viennent où on nous annonce à nouveau une canicule. Pour ceux qui ont la possibilité d'acheter de l'eau en bouteille, on leur dit : économisez de l'eau au robinet par tous les moyens, pour nous aider à passer un cap difficile. Sinon on se préparera à aller chercher de l'eau par d'autres moyens, des moyens de transport par exemple".

Priorité aux activités commerciales

Vous êtes nombreux à nous interpeller, dans les commentaires de notre page facebook, sur les activités commerciales - notamment les stations de lavages auto - qui sont toujours autorisées à tourner par le dernier arrêté sécheresse de la Préfecture. Seules celles qui recyclent l'eau ont actuellement le droit de fonctionner (en sachant que la plupart ne recyclent pas plus de 30% de l'eau utilisée).

À ce sujet voici la réponse du maire Michel Vergnier :

"Il faut bien qu'ils travaillent ! On ne peut pas les empêcher de travailler ! On n'est pas dans une situation dramatique à ce point-là ! Mais il faut faire tous les efforts. Vous savez si on est obligé d'aller chercher de l'eau en camion citerne [...] ça va se répercuter sur le prix de l'eau !"