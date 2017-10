La mairie de Paris veut interdire les voitures à essence en 2030

C'est une information révélée par fanceinfo ce jeudi. La Mairie de Paris veut interdire les voitures à essence dans la capitale en 2030, après avoir annoncé la fin des voitures diesel en 2024. Les mairies d'arrondissement vont discuter de cette mesure et du plan climat à Paris en novembre prochain.

C'est une nouvelle mesure qui vise à limiter toujours plus la place de la voiture à Paris. La Mairie de Paris veut interdire les voitures à essence dans la capitale en 2030. Une information publiée par franceinfo ce jeudi. Cette mesure a été annoncée mercredi en comité de pilotage du plan climat de la ville. Cela fait déjà plusieurs mois que c'est en discussion dans les services de la mairie. La ville de Paris, comme Copenhague et Berlin, a pris au moment de la COP 21 l'engagement d'être neutre en carbone et de faire 100% d'énergies renouvelables d'ici 2050. Mais avant cela, la ville prévoit un nouveau plan climat et une trentaine d'actions à mettre en place à partir de 2030.

Les mairies d'arrondissement vont discuter de cette mesure et du plan climat en général les 5 et 6 novembre prochain. Le Conseil de Paris ensuite devrait avoir le débat en séance vers le 20 novembre.