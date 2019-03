La mairie de Vendargues vent debout contre les dépôts sauvages sur la commune

Vendargues, France

Des pneus, des briques, du verre brisé, parfois même de l'amiante, déversés en pleine nature. La ville de Vendargues déclare la guerre aux dépôts sauvages, et à ceux qui les fonts : campagne d'affichage, police municipale et acteurs de la société civile mobilisés... Le but : faire ramasser leurs déchets aux pollueurs, qui laissent leurs débris et leurs encombrants dans la nature.

Des professionnels

Le long de la voie ferrée dans la zone industrielle, des déchets à perte de vue. Jean-Chistophe Boutin, est policier municipal : à chaque patrouille ou presque, il trouve de nouveaux dépôts. Les pollueurs sont bien organisés : certains forcent les barrières qui barrent l'accès aux chemins, avec des pinces coupantes pour faire tomber les cadenas. "En quelques minutes, c'est fini : ils coupent, il font reculer le camion, ils bennent, et c'est finit." Pour lui, ce sont des équipes organisées qui font ça : des professionnels qui ne veulent pas payer la déchetterie.

Jusqu'à 1500€ d'amendes ... et des poursuites au pénal

Les contrevenants opèrent surtout entre midi et deux explique le maire de Vendargues. Il a fait appelle à l'ensemble des équipes municipales, pas uniquement la police, et aux acteurs associatifs, comme les chasseurs. "Je ne leur demande pas d'intervenir, juste de retenir la plaque. Pour demander ensuite aux gens de venir ramasser." L'amende pour dépôts sauvages peut s'élever jusqu'à 1500€, et peut même passer devant le tribunal pour les cas les plus graves.

Dix mètres cubes de pneus s'accumulent le long de la voie ferrée. © Radio France - Louise Thomann