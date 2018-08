Le Wast, France

L'ossature bois de la future base technique du Parc va permettre de fixer des ballots de paille en isolation. © Radio France - Matthieu Darriet

Sur la future base technique du Parc naturel, il n’y a pour l’instant qu’une très belle ossature en bois et une toiture. A l’intérieur, une dalle de chanvre est en train d'être posée, par Pierre Fauveau, de l’entreprise Oudde Steens : "c'est du béton de chanvre ; un dallage qui associe la partie déchets de la culture du chanvre -qui a des caractéristiques intéressantes en terme d'hygrométrie et d'isolation- et de la chaux qui donne le liant."

On a un matériau, dense avec une bonne inertie, qui fait comme une sorte de climatisation naturelle.

Une dalle naturelle mélangeant le chanvre et la chaux est en cours de pose ; elle va agir comme une climatisation naturelle. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces innovations en terme d’isolation et de matériaux de construction seront étudiées par l’Université de Béthune pour vérifier leur comportement et leur efficacité dans le temps. Car le siège du Parc naturel devient une sorte de showroom. Chacun, entreprise ou particulier, pourra venir voir ce qui s’est fait ici, pour prendre des idées, explique Jean-Pierre Geib, le directeur adjoint du parc : "Le but est que le bâtiment soit démonstratif avec des nouveaux matériaux et des nouvelles techniques. Il y a là, tout ce qu'on peut faire à partir de matériaux locaux et naturels, comme le bois -d'essences régionales- la paille, la terre, le lin, le chanvre."

C'est un bâtiment passif, avec de l'électricité produite par une éolienne et des panneaux solaires.

Pas facile de rénover un bâtiment ancien, comme le Manoir de Huisbois, véritable passoire énergétique. Il est le siège de la Maison du Parc. © Radio France - Matthieu Darriet

Quand il s’agit d’un bâtiment à construire, mettre en oeuvre un tel chantier est faisable assez facilement. Mais c’est beaucoup plus compliqué dans l’ancien. Or la Maison du parc est un vieux manoir et une ancienne brasserie. Les rénover était un défi, poursuit Jean-Pierre Geib : "Il fallait garder l'aspect extérieur des bâtiments qui sont dans un périmètre monument historique. On a essayé de réemployer au maximum. On a récupéré des briques, des pierres, des poutres, des planches, des radiateurs, des portes et des poutrelles métalliques.

On a tout réutilisé dans le chantier, plutôt que faire venir d'autres matériaux.

Tuiles, briques, pierre, la plupart des matériaux de construction réutilisables ont été soigneusement démontés pour être intégrés dans les travaux. © Radio France - Matthieu Darriet

La difficulté a été de convaincre les entreprises, pas forcément habituées à réutiliser pour réduire les déchets de chantier. Mais certains de leurs salariés se sont pris au jeu, pas mécontents de travailler différemment. Au final, ces efforts augmentent la facture d’investissement de 15%, mais les économies d’énergie vont les compenser. Pour financer la rénovation du manoir de Huisbois, une souscription a été lancée, via la Fondation du patrimoine.