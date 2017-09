La maison du Vrac ouvre à Caen

C'est pour l'instant l'unique boutique de ce genre en ex Basse Normandie : une épicerie où on ne trouve que du vrac. Objectif : réduire ses déchets au maximum. Le magasin vient d'ouvrir ses portes dans le centre ville de Caen.

Il existait bien des coopératives bio et autres supermarchés, mais une boutique entièrement consacrée à l'objectif de réduction maximale des déchets, c'est la première fois. Mathilde et Amélie, deux amies caennaises, viennent d'ouvrir une boutique d'un nouveau genre à Caen : la Maison du Vrac.

Un lieu qui rappelle l'épicerie de nos grand mères

Elles étaient déjà toutes les deux intéressées par le concept du zéro déchet, mais regrettaient de ne pas disposer à Caen d'un lieu dédié. Elles ont donc décidé de le créer elles même. Mathilde et Amélie ont récolté un peu plus de 10 000 euros grâce au financement participatif sur internet. Elles ont emprunté à la banque, et apporté chacune un peu d'argent. Et leur "bébé" vient de voir le jour ce jeudi dans le centre ville de Caen. Une jolie boutique, à l'allure chaleureuse et rétro.

Objectif : utiliser le moins d'emballage possible quand on fait ses courses. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Des cosmétiques et même des sacs en tissu réutilisables en vente

Ici, on trouve de tout, des céréales bio, au beurre de cacahuette, en passant par les produits ménagers et les cosmétiques, notamment du dentifrice à pâte dure. Mathilde et Amélie essayent au maximum de faire travailler les producteurs locaux. Le lieu est encore un peu vide. Mais il a vocation à être de plus en plus achalandé. On trouve déjà sur place des bocaux et des petits sacs en tissu réutilisables pour transporter son quinoa ou son millet..! Mathilde et Amélie vous attendent du mardi au samedi de 10h à 19h, 14 rue Gémare dans le quartier des Quatrans, près du château à Caen.

Mathilde et Amélie, les deux amies caennaises, qui se sont lancées dans le concept de la boutique zéro déchet © Radio France - Nolwenn Le Jeune