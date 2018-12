La malterie d'Issoudun va installer 15.000 m² de panneaux solaires sur son site

Issoudun, France

La malterie d'Issoudun se tourne encore un peu plus vers les énergies renouvelables. Elle mise désormais sur les panneaux solaires pour produire du malt et, pour y arriver, il faut sécher l'orge et donc il faut de la chaleur. Cette chaleur sera produite à partir de l'énergie du soleil dès la fin de l'année prochaine. Ce sera la 3ème plus grande centrale solaire industrielle au monde. C'est un sacré changement pour cette entreprise.

15 000 m² de panneaux solaires vont devoir être installés sur le site de Boortmalt. Il faut donc de la place : une ancienne imprimerie derrière la malterie va être détruite et d'autres panneaux vont être posés face à l'usine, sur un terrain de l'autre côté de la route de Châteauroux.

Les travaux vont commencer en février prochain et le but, c'est qu'à la fin de l'année, ces panneaux produisent la chaleur qui transforme l'orge en malt. "On passe l'air de la température extérieure à une température allant jusqu'à 80 degrés. Grâce au solaire, on va produire la chaleur nécessaire pour monter l'air jusqu'à 60 degrés", explique Benoît Chauzeix, responsable d'étude. Pour faire l'appoint et aller jusqu'aux 80 degrés nécessaires, ce sera avec du gaz ou avec la biomasse, mise en place depuis 2012.

A l'été 2019, la malterie fonctionnera à 50% avec des énergies propres

L'entreprise fonctionne en effet déjà à 35% avec des énergies renouvelables. Là, l'entreprise va faire encore mieux avec la nouvelle centrale solaire. "On va gagner 15% donc cela me permettra d'amener le site d'Issoudun à 50% d'énergies renouvelables après l'été 2019", estime Yvan Shaepman, président du groupe Boortmalt.

Cela fait 2 200 tonnes de dioxyde de carbone en moins dans l'atmosphère chaque année. Yvan Shaepman aimerait encore diminuer ce chiffre en misant peut-être sur la géothermie. Se tourner vers les énergies renouvelables, c'est toujours un investissement au départ. Pour cette centrale solaire, il est par exemple de six millions d'euros mais ensuite, l'énergie solaire est moins chère à produire qu'une énergie fossile.