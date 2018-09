Un cortège était organisé à Rennes, à l'appel de la Fédération Bretagne Nature Environnement. Entre 3000 et 5000 personnes ont défilé pour une transition écologique de notre société.

Rennes, France

Partis vers 15H de l'Esplanade Charles de Gaulle, les manifestants se sont dirigés vers la Place de Bretagne, avant de revenir à leur point de départ. De nombreuses familles avec enfants avaient fait le déplacement. Des manifestants venus répondre à la démission de Nicolas Hulot pour la vice-présidente de la Fédération Bretagne Nature Environnement:

En démissionnant il a dit qu'il ne pouvait pas être seul, qu'il fallait que les citoyens se mobilisent, la réponse citoyenne elle est là.

"Espèces menacées, il faut les protéger", ont scandé les manifestants sous un soleil radieux ou encore "Et un, et deux, et trois degrés: c'est un crime contre l'humanité". Certains ont interpellés les automobilistes qui passaient près du défilé, avec un slogan humoristique: "Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures!"

"Libérez les cyclistes enfermés dans les voitures!" Copier

En tout plusieurs milliers de personnes ont défilé sous un soleil radieux: