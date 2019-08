La Marne, département le plus touché par les éclairs, ce vendredi

Gros orage, ce vendredi après-midi, sur tout l'est et le centre de la France. Plus de 50 000 éclairs ont été dénombrés par l'Observatoire français des orages et tornades Keraunos. La Marne a été le département le plus touché, avec 17 200 éclairs.

Fère-Champenoise, France

Plus de 50 000 éclairs ont été dénombrés ce vendredi à 18h30, a annoncé sur son site internet Keraunos. L'Observatoire français des orages et tornades a dénombré précisément 50 556 éclairs. La Marne a été le département le plus touché, avec 17 201 éclairs. Le pic a été atteint à 15h, et c’est la commune de Fère-Champenoise qui a été la plus touchée, avec 1237 éclairs. Coté départements, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle complètent ce "podium" avec respectivement 9 991 et 6 804 éclairs.