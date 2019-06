Après un samedi très chaud, l'Est du département de la Mayenne pourrait frôler des records de températures ce dimanche selon Météo France.

Mayenne, France

Pas de record de chaleur battu en Mayenne mais le thermomètre a vu rouge malgré tout ce samedi avec des températures proches des 30 degrés à l'ombre. Ce dimanche, l'Est du département pourrait avoir encore plus chaud d'après Météo France.

Un coup de chaud classique en cette saison

Le thermomètre est monté jusqu'à 29,4 degrés à Laval tout comme à Montourtier. C'est cependant l'Est du département qui a eu le plus chaud ce samedi comme à Grez-en-Bouère où les températures sont montées jusqu'à 29,9 degrés. Dans cette commune, le record de chaleur date de 2003 où il avait fait 30,7 degrés à la même période.

Si ce coup de chaud est soudain dans notre département qui a connu l'un des mois de mai les plus froids enregistrés ces dix dernières années, il n'est pas exceptionnel pour autant explique-t-on à Météo France : "C'est classique à cette période de l'année en Mayenne. Nous avons déjà vu par le passé une forte montée des températures".

L'été avant l'heure à la base de loisirs de La Rinceraie. Copier

Les températures pourraient être un peu plus douces à l'Ouest ce dimanche. À l'Est de la Mayenne, en revanche, le thermomètre pourrait dépasser les 30 degrés et se rapprocher ainsi des records de chaleur.