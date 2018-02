Laval, France

Des températures proches des -10 degrés, mais jusqu'à -20 degrés ressentis, le froid glacial en provenance de Sibérie a envahi la France. Chacun a sa méthode pour avoir le moins froid possible, on met plusieurs couches de vêtement, on met des collants sous les pantalons, plusieurs chaussettes, des grosses doudounes, des bonnets, gants et grosses écharpes. On peut aussi multiplier les boissons chaudes. En tout cas, cette vague de froid va s'en aller mercredi soir, ensuite les températures vont considérablement se réchauffer. On va passer de l'hiver au printemps.