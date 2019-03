"La Méditerranée est en train de mourir sous le plastique", selon un député des Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône, France

Alors qu'Emmanuel Macron se rend demain dans les Alpes de Haute-Provence pour évoquer l'environnement, un nouvelle étude tire la sonnette d'alarme. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversée dans les océans mondiaux. Constat dressé par le World Wildlife Fund (WWF) dans un rapport publié ce mardi. Chaque année, ce n'est pas moins de 8 millions de tonnes de plastique qui terminent leur route dans les océans. Un constat grave qui touche particulièrement le sud de la France.

"50 % des micro-plastiques mondiaux sont aujourd'hui dans la mer Méditerranée" François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône

La mer Méditerranée est en effet particulièrement touchée par les déchets plastiques. "La Méditerranée est en train de mourir sous le plastique", explique à France Bleu Provence le député écologiste des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert. Selon lui, pas moins de "50% de la production mondiale des micro-plastiques se retrouve aujourd'hui dans les eaux de la mer Méditerranée."

Objectif "zéro plastique" d'ici 2040 ?

Le député a d'ailleurs présenté mardi ses 49 mesures pour atteindre l'objectif zéro plastique d'ici 2040 : "La France est addicte au plastique. Nous en avons partout et on ne s'en rend même plus compte. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, notamment des politiques. Il faut un changement total de notre société par rapport à notre consommation, qu'on arrête de consommer du plastique pour tout et n'importe quoi , mais surtout qu'on légifère à ce sujet."