Hérault, France

Depuis qu'on mesure de manière fiable la température de l'eau de mer grâce à des bouées placée au large de Sète et du Grau-du-Roi, (depuis 15 ans), jamais le mercure n'était monté aussi haut. Dimanche et lundi, ces bouées situées à trois kilomètres au large ont relevé des températures de 28 degrés dans l'eau, ce qui signifie au moins 30 degrés au bord de l'eau, là où les gens se baignent.

C'est un phénomène tout à fait exceptionnel lié évidemment à la canicule qui sévit depuis une semaine sur l'Hérault et le Gard notamment, mais aussi à l'absence de vent : ni mistral, ni tramontane pour refroidir l'air ambiant et donc la mer. Conséquence, plus les jours avancent et plus la températures de l'eau se rapprochent de la température de l'air. Or Météo France affiche des températures moyennes de 30 degrés depuis plusieurs jours (nuit comprise).

Les baigneurs ont tous constaté cette température particulièrement élevée de la mer. Certains apprécient, mais pas tous...

Ce phénomène se retrouve sur l'ensemble du Golfe du Lion : de Nice à Perpignan, la température de la mer oscille entre 26 et 28 degrés. Il faudra attendre mardi ou mercredi avec le retour du vent et peut-être de quelques orages pour voir la température de la mer baisser.