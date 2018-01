Rennes, France

L'an dernier les températures ont été en Bretagne supérieures de 0,5° par rapport à la normale, la normale est une moyenne calculée sur la période 1981-2010 par les services de Météo-France; depuis plusieurs années la tendance est à une hausse progressive des températures. Autre tendance lourde la sécheresse qui sévissait depuis avril 2016; "il aura fallu attendre septembre et décembre derniers pour que la situation s'inverse gràce à un excédent pluviométrique" explique Jean-Marc Le Gallic climatologue à Météo-France Grand Ouest.

Conséquence de la tempête Zeus à Fouesnant © Radio France - Annaïg Haute

Pas de saisons

En 2017, la situation météo a été contrastée sans saison vraiment marquée. L'hiver a été doux en janiver et février. Le 6 mars, la tempête Zeus mémorable a frappé le Finistère et le Morbihan, les rafales ont atteint les 150 kilomètres/heure à Pontivy ce qui constitué un record, jusqu'à 191 kilomètres/heure à Ouessant. Et puis de sévères gelées ont frappé fin avril. A celà se rajoutent des orages violents avec de fortes précipations à Dinard le 28 mai et le 18 juillet sur une zone allant du golfe du Morbihan à la baie du mont Saint-Michel. Il y a eu aussi des coups de chauds rappelle Jean-Marc Le Gallic "début avril, les 25° ont été atteints, plus de 30° autour du 20 juin et puis mi-octobre une belle douceur lorsque l'ex cyclone Ophélia a longé les côtes bretonnes à l'ouest de la Bretagne et que le flux de sud a apporté des températures de 25°".

Grosse chaleur à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

Un jour historique

Une journée restera dans les mémoires celle du 16 octobre dernier quand le ciel est devenu jaune au dessus de nos têtes; c'est le sable du Sahara qui était en cause. Rien à voir avec le réchauffement climatique.