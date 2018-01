Villeneuve-d'Ascq, France

Grisaille, vent, pluie : voici le cocktail avec lequel trinque le Nord-Pas-de-Calais en ce début d'année. D'abord, balayons les faux-espoirs : aucune amélioration n'est à attendre, des perturbations vont se succéder jusqu'à dimanche inclus, selon les prévisions de Météo France.

Catherine Caspar, prévisionniste-conseil de Météo France à Villeneuve d'Ascq

Mais cette sensation de manque de lumière, et de ciel gris en permanence, depuis plusieurs mois, correspond-elle à la réalité ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de Catherine Caspar, prévisionniste-conseil de Météo France à Villeneuve d'Ascq.

A Villeneuve d'Ascq, ingénieurs et prévisionnistes de Météo France travaillent 7 jours sur 7 © Radio France - Cécile Bidault

Record d'ensoleillement

Une surprise nous attend : en novembre, à la station météo de Lille-Lesquin, un record mensuel d'ensoleillement a été battu. : "on a eu 88 heures et 32 minutes d'ensoleillement sur le mois de novembre, soit 44% d'excédent de soleil. L'ancien record datait de 1995", précise la prévisionniste. Mieux vaut en avoir profité en novembre, parce qu'en décembre, c'est une autre histoire : "on note un déficit de 15 heures d'ensoleillement. La normale à Lille serait de 45,6 heures, le mois dernier on a mesuré 35,6 heures. Ca équivaut à une journée de soleil en moins sur le mois."

Plus de pluie, et des températures plus douces

Après un déficit de précipitations en octobre, il a plu en novembre 40% de plus que la moyenne, et en décembre à Lille, on a recensé 100 mm de pluie, soit un tiers de plus que la normale. La petite éclaircie, si l'on peut dire, dans ces statistiques, vient des températures : "la moyenne maximale, c'est 6 degrés, normalement en ce moment", constate la prévisionniste, "ces derniers temps, on a été largement au-dessus, on a parfois dépassé les 10 degrés. Là on peut dire qu'on est plus chaud que d'habitude".

Reportage à Météo France Villeneuve d'Ascq

Peu de gelées

Conséquence logique de ces températures douces, il y a eu peu de gel à la fin de l'année 2017 : 7 jours en novembre, 6 en décembre, uniquement dans l'intérieur de terres, essentiellement l'Avesnois.