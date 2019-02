La méthanisation : un procédé qui ne fait pas complètement l'unanimité

Chablis, France

La méthanisation comment ça marche?

La méthanisation, c'est une histoire de bactéries. On prend par exemple les déchets de raisins de nos vignerons chablisiens et on les laisse se dégrader, pourrir, dans un environnement privé d'oxygène. Les bactéries naturellement présentes dans notre marc de raisin, produisent ainsi un biogaz: du méthane. Ce biogaz peut être transformé en gaz naturel sur le réseau, ou utilisé comme combustible pour produire de l'électricité et de la chaleur. Le système fonctionne avec des déchets de raisin, mais aussi avec du lisier, du fumier .C'est le cas par exemple à Athie dans l'avallonais, de l'exploitation agricole Dondaine. Les déchets verts peuvent aussi alimenter la machine, tout comme les boues d'une station d'épuration.

9000 tonnes de marcs de raisins seront traités dans le site de méthanisation de Chablis (Yonne) à partir de 2021. © Maxppp - Christian Watier

Quels sont les avantages?

Avec la méthanisation, on produit une énergie renouvelable. Son bilan carbone serait neutre. Le biogaz peut à la fois, être utilisé pour produire de l'électricité et une source de chauffage.

Les restes de ce processus, qu'on appelle le digestat sont aussi utilisés comme engrais. Le digestat est riche en élément fertilisant, aussi riche qu'un engrais chimique.

Ça permet donc aux agriculteurs qui choisissent d'accueillir un site de méthanisation, de faire des économies en fertilisants, de transformer facilement leur déchet.et de produire de l'énergie qui leur rapporte. Ça permet aux agriculteurs notamment de diversifier leurs sources de revenus.

Y- a-t-il aussi des inconvénients?

Il y a quelques inconvénients et des dérives. Le site Reporterre, le quotidien de l'écologie explique que La méthanisation est une source nouvelle de revenues pour les agriculteurs. L’inquiétude, c'est que des cultures soient spécialement dédiées à ça. On ne produirait plus alors certaines parcelles pour nourrir les animaux mais seulement pour alimenter la machine.

Parmi les nuisances le plus souvent avancées, il y a l'odeur. Quand les sites sont à proximité d'habitations, les riverains s'en plaignent.

Enfin ces installations comporteraient parfois des fuites qui laisseraient échapper jusqu'à 10 % de la production du site. Le méthane étant un gaz à effet de serre, les fuites pourrait faire baisser voir annuler le bénéfice de ce procédé.