Meurthe-et-Moselle, France

Les températures ce mardi 24 juillet en Meurthe-et-Moselle atteignent plus de 30 degrés et pas de baisse du thermomètre avant le week-end, selon les prévisions météorologiques. Toute la France est concernée par cette chaleur.

Dans un communiqué la préfecture à Nancy prévient d'un niveau de vigilance jaune "vague de chaleur" ou "canicule", en raison de plusieurs jours consécutifs de fortes chaleurs en Meurthe-et-Moselle . A ce jour, le département des Vosges n'est pas concerné par la vigilance.

Les principales recommandations en cas de fortes chaleurs

La préfecture rappelle une série de conseils aux personnes fragiles, comme éviter de sortir aux heures les plus chaudes, maintenir son logement frais, passer si possible plusieurs heures par jour dans un lieu frais (bibliothèque, cinéma...), boire régulièrement et fréquemment de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir et mouiller son corps, visage et avant-bras plusieurs fois par jour.

Si vous connaissez des personnes fragiles, âgées, handicapées, isolées, les autorités vous conseillent des les inciter à s'inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie. Elles peuvent ainsi recevoir l'aide de bénévoles. Pendant la vague de chaleur, n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles régulièrement.

Un numéro d'appel Info canicule en service

Pour répondre à toutes vos questions sur les recommandations à suivre, un numéro de téléphone est en place Info canicule au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) tous les jours de 9h à 19h.

Si vous êtes témoin du malaise d'une personne vous pouvez appeler les secours en composant le 15 ou le 112.