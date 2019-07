La militante pour le climat Greta Thunberg reçoit son prix Liberté à Caen

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg a reçu le premier prix Liberté de la région Normandie à Caen dimanche 21 juillet. L'adolescente a prononcé un discours devant 2000 personnes et deux vétérans du débarquement, Léon Gautier et Charles Norman Shay.

Greta Thunberg et son prix Liberté, entourée par Léon Gautier et Charles Norman Shay, deux vétérans de la seconde guerre mondiale

Caen, France

Elle n'avait pas pu se déplacer le 5 juin à Caen pour recevoir son prix Liberté lors du Forum Normandie pour la Paix mais elle avait promis de venir dès que possible dans la région. Parole tenue. Greta Thunberg est arrivée vers 13h dimanche 21 juillet dans le parc de l'abbaye aux Dames à Caen, sous les applaudissements du public. La jeune fille âgée de 16 ans mène depuis août 2018 une grève de l'école tous les vendredis pour dénoncer l'inaction des gouvernements en matière de lutte contre le dérèglement climatique.

L'adolescente suédoise a reçu son trophée aux côtés de Charles Norman Shay et Léon Gautier, deux vétérans du débarquement il y a 75 ans. "J'ai passé une journée avec Charles Norman Shay à visiter Omaha Beach, raconte la militante, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Non seulement pour l'inimaginable courage et le sacrifice de ces hommes qui ont donné leur vies pour défendre la liberté et la démocratie dans le monde mais aussi parce qu'ils ont réussi quelque chose qui semblait impossible."

Devant 2000 personnes, Greta Thunberg a prononcé un discours et répondu aux questions de 3 jeunes qui ont participé au prix Liberté. Un moment émouvant pour Alice, 18 ans : "c'est impressionnant comment elle est arrivée à mobiliser des milliers de jeunes en France et partout en Europe. Elle fait poser plein de questions et pas qu'aux jeunes je pense, c'est pour ça que c'est vraiment beau de la voir ici."

Greta Thunberg pose avec son Prix Liberté, fabriqué par des jeunes normands © Radio France - Marcellin Robine

La jeune suédoise va donner les 25 000 € de son prix Liberté à plusieurs organisations qui luttent contre le réchauffement climatique. Et lorsqu'on demande à cette nouvelle icône de l'écologie comment elle supporte le poids sur ses épaules, elle répond que "c'est une grosse charge pour les jeunes. C'est trop lourd. Mais il faut que l'on se rappelle que nous ne devrions pas porter ce poids seul. On devrait s'assurer que ce soit aussi les adultes, les gens au pouvoir." Un message fortement approuvé par le public.