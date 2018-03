Depuis quelques mois, des habitants de Gien protestent contre une partie du projet de réaménagement de la ville, qui implique l'abattage de platanes historiques. Trente ont déjà été arrachés mais le collectif obtient le soutien de plus en plus de personnalités pour préserver les autres.

Gien, France

Après Jean-Louis Etienne, Yann Arthus-Bertrand ou encore Annie Duperey, la liste des soutiens s'allongent pour les habitants de Gien qui s'opposent à l'abattage des platanes. "On ne s'attendait pas à une telle mobilisation", se réjouit Pascale Amadou-Romanin, qui habite Gien depuis 34 ans. "Cela permet de médiatiser cette affaire au niveau national. On ne compte pas s'arrêter là", assure-t-elle.

Des féviers d'Amérique à la place des platanes

En octobre dernier, la mairie a fait abattre trente platanes dans le cadre des travaux de réhabilitation des quais et du centre-ville. De quoi provoquer la colère de certains habitants attachés à ces arbres centenaires emblématiques de la commune.

Sur le quai où les premiers platanes ont été abattus, les travaux sont terminés. © Radio France - France Bleu Orléans

Sur le quai où les premiers platanes ont été arrachés, les travaux sont terminés. Des pavés et de nouveaux lampadaires ont été installés et de petits arbres remplacent les imposants platanes. Il s'agit de féviers d'Amérique. "Ces types d'arbres ne sont pas adaptés aux bords de Loire", explique Eric Gerdil, responsable du patrimoine arboré du département de l'Essonne et habitant à Briare. "Les féviers d'Amérique sont des arbres fragiles au vent et difficiles à tailler. Sur les bords de Loire, il faut installer des essences ligériennes", ajoute-t-il.

Encore 31 platanes à abattre

Pour continuer les travaux, la mairie va abattre 31 platanes supplémentaires, dans les prochains mois."La mairie s'est basée sur un rapport phytosanitaire pour nous expliquer que ces arbres étaient malades. Mais il n'y en a qu'une minorité", soutient Pascale Amadou-Romanin.

"Sur les trente arbres déjà abattus, seuls deux étaient effectivement malades. Nous ne contestons pas l'étude mais l'interprétation qui en a été faite par la mairie qui a fini par reconnaître que ces arbres étaient rasés pour le besoin des travaux".

Les habitants affichent leur mécontentement. © Radio France - France Bleu Orléans

Pour s'opposer aux travaux, les habitants ont déjà déposé un recours devant le tribunal administratif. Mais ce recours n'est pas suspensif et le chantier de réhabilitation va continuer assure le maire de Gien, Christian Bouleau.

Ça ne me fait ni chaud ni froid" - le maire de Gien, Christian Bouleau

Le collectif envisage un nouveau recours pour s'opposer à l'arrachage des platanes en invoquant la loi du 8 août 2016 protégeant les alignements d'arbres. Le maire de Gien, Christian Bouleau, ne veut pas se laisser impressionner : "Ça ne me fait ni chaud, ni froid", lance-t-il. "Il y aurait 300 Giennois qui habitent tous les jours à Gien, je me poserais des questions. Mais il y a trente personnes, pas plus, tous extérieurs à la commune."

"L'aspect écologique a été pris en compte puisque, comme l'impose la loi, nous avons remplacé les arbres coupés. Écologiquement je n'ai rien à me reprocher, au contraire, je suis sans doute un défenseur de la nature", ajoute Christian Bouleau pour qui le projet des travaux est de reconquérir la Loire et tourner la ville vers le fleuve.

L'objectif de la mairie est de reconquérir la Loire selon le maire de Gien Christian Bouleau. © Radio France - France Bleu Orléans

Combien d'arbres malades?

L'étude phytosanitaire a été réalisée sur l'ensemble des 121 platanes en janvier 2016 par l'Agence de l'arbre, basée à Traînou dans le Loiret.

On y lit que sur les 121 platanes, 23 sont jugés sains, 56 peuvent être conservés mais ont un avenir limité et 42 sont malades et doivent être abattus.

L'auteur de ce rapport écrivait en conclusion : "La conservation ou le renouvellement de cet alignement sera en partie défini par le projet de réaménagement. Cependant, bien que cet alignement soit historique et avec un impact paysager important, il est préférable de le remplacer dans le cadre du réaménagement du site. Ainsi, un véritable choix est possible concernant l’essence, le mode de gestion, la densité". Une conclusion qui ne satisfait pas le collectif d'habitants.