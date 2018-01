Il n'y a plus aucun foyer sans électricité en Moselle, après le passage de la tempête Eleanor. Enedis, qui gère le réseau d'électricité, a pu raccorder tout le monde. Mais les intempéries ne sont pas finies. Ce sont les inondations qui menacent maintenant. La Moselle est en vigilance orange, depuis jeudi soir, à cause de la crue de la Sarre, et de ses affluents l'Albe et l'Eich. La préfecture recommande la plus grande prudence si vous habitez les secteurs de Sarreguemines, Sarrebourg et Sarralbe en particulier.

Dans le reste de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, l'Orne et la Nied sortent de leur lit aussi, la vigilance est au niveau jaune pour l'instant. Des routes sont inondées dans les secteurs de Gavisse, près de Cattenom, entre Gomelange et Bettange près de Boulay, ou encore à Beux au sud de Metz. Mais les pompiers n'ont pas eu à intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi.