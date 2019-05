La nappe phréatique au plus bas au sud de Colmar

La nappe phréatique du Haut-Rhin ne s'est pas rechargée cet hiver. Le département est même le seul à être en rouge sur la carte de France, selon la carte du Bureau de recherches géologiques et minières datant du 1er mai.

Alsace, France

Le Haut-Rhin est le seul département en rouge en France sur la carte des nappes phréatiques, diffusée début mai par le Bureau de recherche géologiques et minières, le BRGM. C'est lié aux sécheresses de 2017 et 2018. La nappe n'a pas pu se recharger correctement.

Le sud de Mulhouse surtout est concerné

La situation est assez contrastée dans le département, c'est surtout le sud de Mulhouse qui est concerné. Les niveaux sont au plus bas depuis une cinquantaine d'années à Wintzenheim et Habsheim. En revanche, dans la plaine d'Alsace, on est proche d'une année normale.

Les pluies du mois de mai ne changeront pas franchement la situation

Les pluies du mois de mai ne vont pas changer la donne, selon Elodie Giuglaris, hydrogéologue au BRGM, invitée de France Bleu Alsace jeudi 16 mai : "Cela va changer ponctuellement sur les zones où la nappe est peu profonde. Ce qui n'est pas du tout le cas au sud de Colmar. Et sur les zones où la recharge se fait sur plusieurs années, ça n'aura aucun impact." Pour que le niveau de la nappe phréatique remonte dans les zones les plus en rouges, il faudrait beaucoup de pluie à l'automne prochain.