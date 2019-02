La nappe phréatique d'Alsace est de plus en plus polluée et nous sommes tous responsables

La nappe phréatique d'Alsace est très polluée et c'est de pire en pire. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace. Selon ce rapport, nous sommes tous responsables.

Alsace, France

On savait déjà que la nappe phréatique d'Alsace contenait beaucoup de pesticides. La faute aux agriculteurs. Mais un nouveau rapport de l'APRONA, l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace, met en cause les industriels et les consommateurs.

PFC, perchlorates et substances pharmaceutiques

Car au-delà des pesticides, les chercheurs ont retrouvé plusieurs substances dangereuses pour la santé. Les perchlorates qu'on retrouve dans les produits désinfectants ou de blanchiment, des substances pharmaceutiques qui proviennent des médicaments ou encore des composés per- et polyfluorés (PFC). Qu'est-ce que c'est ? C'est la substance qui se trouve par exemple sur vos poêles anti-adhésives ou encore sur vos vêtement imperméables. Quand vous les lavez, ça passe dans les eaux usées. Mais cette substance échappe au traitement et se retrouve directement dans la nappe phréatique.

Fortes concentrations à Strasbourg, Colmar et Mulhouse

Tous ces produits polluent la nappe phréatique d'Alsace avec de fortes concentrations à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Un constat alarmant quand on sait que cette source alimente 80 % de la population en eau potable.