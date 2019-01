La neige a fait son apparition dans le Cher...timidement dans l'Indre...

Par Régis Hervé, France Bleu Berry

Elle était attendue ce matin et c'est finalement à la mi-journée que les premiers flocons de neige sont apparus. Si dans l'Indre, on est plutôt sur un régime d'averses de neige et pluie mélées, dans le Cher la neige s'impose et rend la circulation parfois difficile sur le réseau secondaire