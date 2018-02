La neige annoncée dans le Poitou dès ce soir

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

Prenez vos dispositions pour demain matin sur les routes : La neige est annoncée dans le Poitou dès ce soir avant une neige plus drue demain et après-demain. Les services des routes sont en alerte en Vienne et Deux-sèvres.