Charente, Charente-Maritime, France

Météo France n'a pas placé la Charente et la Charente-Maritime en vigilance orange neige-verglas, à l'inverse des départements voisins des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Vendée, comme 37 autres départements. Toutefois, des chutes de neige sont bel et bien attendues et accompagneront des pluies sur l'ensemble de la Charente-Maritime en cours de journée ce mardi, et à partir de la fin de matinée en Charente.

#AlerteMétéo#NeigeVerglas | Demain 06/02, en fin de nuit et début de matinée, de la neige en faible quantité est attendue par averses sur le nord du #Dept17.

Cet événement pourra engendrer des phénomènes glissants par endroit sur le réseau routier. La #Prudence recommandée pic.twitter.com/yaxbktIDS3 — Charente-Maritime (@departement17) February 5, 2018

Les services du département de la Charente rappellent quant à eux que les précipitations sous forme de neige ou de pluie-neige seront principalement localisées sur le Confolentais et la Charente Limousine. 1 centimètre de neige en moyenne devrait recouvrir les routes dans ces secteurs... donc rien d'alarmant. Le département a toutefois renforcé ses effectifs sur le terrain, en rendant mobilisables 10 équipes d'astreinte au total.