La neige arrive ce mardi en Limousin

Limousin, France

L'hiver se rappelle à notre bon souvenir. Une vague de froid est attendue dans les prochains jours avec des températures négatives la nuit et qui ne dépasseront pas les 3 à 4 degrés au meilleur de la journée en Haute-Vienne et en Corrèze.

Dans les deux départements, la neige doit aussi arriver par le nord-ouest dans le courant de la matinée ce mardi selon les prévisions de Météo-France. Elle pourrait atteindre par endroit jusqu'à 3 centimètres à partir de 300 mètres de hauteur et jusqu'à 10 centimètres sur les reliefs les plus élevés notamment en Haute Corrèze.

55 agents prêts à se mobiliser sur l'A 89

De la neige est notamment attendue sur l'A 89 entre Brive et Clermont-Ferrand. Vinci autoroutes annonce que 55 agents se tiennent prêts à intervenir avec 33 véhicules de déneigement. On attend entre 8 et 10 centimètres sur l'A89 au niveau de la Haute-Corrèze et il est rappelé qu'il est interdit de doubler les chasse-neige en action.

Les 3 quarts du pays dont le Limousin sont concernés par la neige - ©météo france

En Haute-Vienne 22 agents patrouilleurs seront également sur le terrain pour vérifier l'état des routes secondaires et seront amenés si besoin à déclencher l'arrivée de renforts.