La neige arrive en Provence !

Dans la nuit de vendredi à samedi, la neige devrait faire son apparition. Dans le Var on aura jusqu'à 15 centimètres et jusqu'à 3 centimètres dans le Pays d'Aix. Avec des températures négatives prévues ce weekend, la neige pourrait tenir.

Jusqu'à 15 centimètres de neige dans le Var

C'est par la plaine du Luc à partir de minuit, vendredi soir que la neige va arriver avant de gagner surtout le centre du Var et les reliefs avec des épaisseurs comprises entre 3 et 10 centimètres et jusqu'à 15 centimètres au dessus de 500 mètres. Neige qui tiendra avec des températures négatives et à partir de samedi matin, c'est le Pays Aixois qui devrait être concerné mais avec moins de neige Météo France parle de saupoudrage à quelques centimètres. Il n'est pas exclu que quelques flocons tombent sur Marseille mais rien à avoir avec les 10 à 15 centimètres que nous avons connu en 2009 ou 2014.

En 2009, on pouvait skier au bord du Vieux Port de Marseille © Maxppp -

Sur les routes

Le services des routes du Var et des Bouches-du-Rhône ont prévu de faire le point vendredi. Pour le moment, aucune consigne n'a été passée aux agents. En revanche chez Vinci Autoroute, 6500 tonnes de sel sont stockées et les dé-neigeuses sont prêtes à partir. Tous les axes sont sous surveillance, les côtes notamment sur l'A51 vers Gap et sur l'A8 entre Salon et Aix et au-delà vers Nice. Des patrouilles ont même commencé à tourner autour d'Aix. Le traitement préventif pourrait surtout commencer dans la journée vendredi contre le verglas si la neige venait à se transformer en glace en raison des températures.