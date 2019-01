La neige arrive sur l'Ardèche puis la Drôme dès 19h

Col de l'Escrinet, Saint-Étienne-de-Boulogne, France

Prudence sur vos routes si vous prenez le volant ce mardi soir, ou cette nuit de mardi à mercredi. Pas de vigilance orange pour l'Ardèche ou la Drôme suite au passage de la tempête Gabriel, mais de la neige tout de même, parfois en plaine.

Arrivée dans le Sud Ardèche à 19h

Selon Météo France Montélimar, les premiers flocons devraient toucher l'Ardèche par le Sud, vers 19h. L'épisode neigeux va ensuite rapidement se décaler sur la Vallée du Rhône, avant de finir sa course sur les massifs de l'Est Drômois : Vercors, mais aussi Diois.

Des hauteurs variables

On n'attend pas plus de trois centimètres en plaine, notamment sur l'Autoroute A7 où la neige pourrait tomber dès 21h ce mardi soir. De la neige humide, qui devrait vite s'effacer au passage des véhicules. Avant cela, on attend cinq à dix centimètres sur le Sud Ardèche, le Bas Vivarais dès 200-300 mètres d'altitude. Dix centimètres aussi sur le col de l'Escrinet qui devrait donc être difficile à franchir dans la nuit de mardi à mercredi. Sur les reliefs, notamment drômois, les hauteurs pourraient atteindre quinze centimètres. La neige devrait s'attarder sur le Vercors, il pourrait neiger jusqu'à mercredi matin.

Les équipes des Conseils Départementaux sont sur le pont pour déblayer au plus vite les routes dès ce soir.