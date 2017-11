La neige attendue à basse altitude en Auvergne à partir de mercredi

#A89 Fort épisode neigeux entre Egletons (Corrèze) et Pontgibaud (Puy-de-Dôme). Circulation très difficile.

Sorties conseillées (voitures uniquement) à Ussel et Egletons.

Si possible, évitez cette zone.

Merci de ne pas doubler les chasse-neige. @Radio1077pic.twitter.com/6qXqsXFsvj