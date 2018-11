La neige attendue en plaine sur une moitié Est de la France

Un épisode de neige est attendu dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre en plaine sur toute une partie Est de la France, prévient Météo France. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire et Grand-Est sont particulièrement concernées. Les chutes de neige sont annoncées d'une "intensité modérée" par Météo France, de un à dix centimètres. Le manteau blanc pourrait tenir au sol notamment à Paris intra muros.

La neige prévue en plaine, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre - © Météo France

Lundi après-midi, les premiers flocons

Du Nord-Est à la Normandie, les nuages sont bien nombreux. Ils apportent de faibles pluies en journée et quelques flocons à basse altitude en cours d'après-midi sur le Nord-Est. Sur le massif Central, cette neige tombe à partir de 600 mètres. Sur les Alpes, des averses de neige se produisent jusqu'en fond de vallée. Le ciel reste gris sur le Centre-Est avec quelques pluies.

En première partie de nuit, la masse d'air se refroidit et de petites chutes de neige sont attendues jusqu'en plaine sur Auvergne Rhône-Alpes, de la Franche-Comté à la Bourgogne et en région parisienne en cours de nuit.

Mardi matin, toujours des chutes de neige

En fin de nuit, on retrouve des chutes de neige du nord de la vallée du Rhône à la région parisienne. Elles restent faibles autour de Paris. Quelques centimètres sont attendus du côté de la région lyonnaise, sur la Bourgogne et Franche-Comté. A la mi-journée, cette neige ne concerne plus que les collines normandes.