La neige fait son apparition cette fin de semaine en Côte-d'Or. Mais la couche ne devrait pas dépasser quelques centimètres. Alors que depuis des années les hivers semblent moins neigeux que par le passé nous avons rencontré quelques Côtes-d'Oriens nostalgiques.

La neige fait son apparition ce jeudi en Côte-d'Or. Selon Météo France, le gros de l'événement est prévu pour la nuit prochaine, c'est à dire la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 novembre 2017. Sur les hauteurs vendredi matin, la couche pourrait même atteindre les 7 centimètres. Ce sera à peine 1 à 3 centimètres en plaine. La neige qui semble se faire de plus en plus rare ces dernières années. Et parmi tout ceux pour qui la neige, "c'était mieux avant", Christian Machabert cet électricien en retraite à Is-sur-Tille, aime bien partager sa nostalgie sur les réseaux sociaux... C'est ainsi que sur Facebook il a posté une impressionnante photo de Dijon lors de l'hiver 1956.

Christian Machabert vit désormais à Is-sur-Tille © Radio France - Thomas Nougaillon

Sur cette photo on voit trois adultes et deux enfants dans une rue enneigée. Christian Machabert s'en souvient encore alors qu'il n'avait pas 6 ans. "Je me rappelle surtout être allé sur le Port du Canal à Dijon où tous les gens marchaient allègrement et ce qui m'a marqué c'est une 4 chevaux qui y était stationnée!" La voiture a finalement quitté la surface gelée de l'eau du Port du Canal, se souvient Christian! "Dans les rues, il y avait des tas de neige plus haut que moi qui sont restés plusieurs jours. Parce qu'à cette époque là il n'y avait pas de déneigement".

Une carte météo de 1956 - DR

Autres souvenirs "enneigés" ceux de Jean-Pierre Marcel, 70 ans, à l'époque il vivait à Courchamp près de Fontaine-Française. "Aujourd'hui il n'y a plus de neige... Alors qu'à l'époque de ma jeunesse c'était souvent qu'il y en avait et ça durait longtemps au cours de l'hiver. Souvent on en avait jusqu'aux genoux" explique t-il. Christine, 70 ans, est l'épouse de Jean-Pierre, pour elle aussi la neige représente une petite madeleine de Proust. "Nous on était à Dijon on voyait souvent 50 à 70 centimètres de neige dans les rues, cela faisait des congères quand le chasse-neige passait!" Christine qui garde d'excellents souvenirs de cet amoncellement de blancheur. "On avait une luge, mon père l'attachait derrière sa voiture et traînait tous les gamins du quartier dans les rues de Dijon".

Jean-Pierre et Christine Marcel © Radio France - Thomas Nougaillon

Alors y avait-il vraiment plus de neige avant? Oui, si l'on regarde les derniers hivers. Mais selon Mickaël Oquidan-Kayser, prévisionniste à Météo France pour la Bourgogne, le manque de neige ne peut pas se mesurer à l'échelle de quelques années, ou à l'échelle d'une vie humaine. "C'est vrai qu'on a souvent des remarques sur le fait qu'il neige de moins en moins etc. mais il faut savoir qu'en France on a la chance d'avoir ce que l'on appelle "une grande variabilité naturelle du climat" ce qui fait que d'une année sur l'autre les hivers ne se ressemblent pas et qu'on pourrait tout à fait renouer avec des hivers neigeux" selon lui. Et le réchauffement climatique dont il est beaucoup question depuis de nombreuses années n'y serait pour rien lui non plus... Selon Météo France, en terme d'enneigement ses premiers effets ne devraient se faire ressentir qu'à partir de 2050 en Europe de l'Ouest...