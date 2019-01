La neige de retour sur les Pyrénées, les services de déneigement en alerte

La neige va tomber en abondance ces prochaines 48 heures sur les Pyrénées, 5 à 20 cm de neige sont attendus à partir de 700 mètres d’altitude, et jusqu'à 1 mètre de cumul à partir de 1400 mètres. Quelques flocons vont tomber Jeudi sur la plaine toulousaine, mais la neige ne tiendra pas.

La neige et le vent risquent de provoquer des congères sur les accès aux stations des Pyrénées

La neige de retour sur les Pyrénées et sur le Massif central. Cette semaine s'annonce vraiment hivernale. L'épisode neigeux s'annonce particulièrement important. Dès ce Mardi soir 22 Janvier et jusqu'à Jeudi, il va tomber 5 à 20 centimètres à 700 mètres, jusqu'à 1 mètre de neige en altitude sur les reliefs des Pyrénées. Le froid et le vent qui soufflera en rafale jusqu'à 100 km/h pourraient multiplier les risques de congère pour les accès aux stations de sport d’hiver, avec un fort risque d'avalanche dans la journée de Mercredi. La neige est attendue y compris en plaine Jeudi, autour de Toulouse, mais elle ne tiendra pas.

Séquence hivernale demain et mercredi : #neige en plaine dans un grand quart nord-est, à basse altitude dans le Centre-Est. Plus d'1m de neige attendu en moyenne montagne dans les #Pyrénées.

Restez informés ▶️https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/6ftM3liFOB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 21, 2019

Neige sur les Pyrénées, quelques flocons à Toulouse

« Mercredi et Jeudi, les chutes de neige seront abondantes sur tous les massifs, aussi bien sur le Massif Central que sur les Pyrénées. C’est sur les Pyrénées que les cumuls seront très important » selon Pascal Boureau, chef prévisionniste à Météo France. « Un cumul de l’ordre de un mètre de neige en 48 heures, à partir de la moyenne montagne. Ces précipitations neigeuses seront accompagnées de fortes rafales de vent de nord-ouest, il faut s’attendre à des congères jusqu’à relativement basse altitude, puisque la limite pluie neige va s’abaisser à 500 mètres sur les Pyrénées, notamment dans la journée de Jeudi, et dans la nuit de Jeudi à Vendredi.

En plaine, il pourrait tomber quelques flocons en bordure de la région toulousaine, mais c’est vraiment sur le Piémont Pyrénéen du Comminges jusqu’aux Hautes-Pyrénées où les chutes de neige seront très abondantes, y compris à basse altitude. Quelques flocons pourraient s’inviter jusqu’en plaine, mais il n’y a pas de risque de tenue au sol dans la plaine toulousaine.

Côté Massif central, il va tomber d'ici Jeudi et Vendredi, 20 à 30 centimètres de neige à partir de 800 mètres d'altitude dans l'Aveyron sur l'Aubrac et sur le Larzac, et dans le Tarn sur les Monts de Lacaune.

Les déneigeuses en alerte

Dans les Pyrénées, c'est le premier épisode de neige important depuis le début de l’hiver. Les services des routes sont sur le pied de guerre.

Le département de l'Ariège mobilise tous ses agents d'astreinte. Plus de 200 agents sur les 261 qui composent la Direction des Routes Départementales sont mobilisables, auquel viennent s’adjoindre en renfort 13 agents issus de l’ONF, l’Office National des Forêts. Plus de 120 engins, camions, tracteurs, saleuses, fraiseuses sont opérationnels sur les 70 circuits de déneigement et 26 circuits réguliers de salage.

Les agents des routes du secteur de Saint Gaudens sont en alerte neige et verglas © Radio France - Olivier Lebrun

En Haute-Garonne, 150 agents des routes sont d’astreinte en cas de neige ou verglas. Au total, 400 agents peuvent être mobilisés en cas d’évènement météo exceptionnel.

On s’attend à 5 centimètres de neige sur le piémont et sur la montagne. Ils nous annoncent de la neige couplée avec du blizzard et des températures négatives - s’inquiète Philippe Nomdedeu, le chef du secteur des routes de Saint Gaudens.

« Ce que nous redoutons, c’est qu’il y ait un coup de froid sur la neige, qu’on ait du verglas généralisé un peu partout, ça pourrait se passer dans la nuit de Mardi à Mercredi. Là, on sale les routes en préventif pour éviter que la couche de neige adhère, et après on fait du curatif en mettant une autre dose de sel. C’est de la chimie, de l’eau avec du sel, cela fait de la chaleur, et ça nous permet de faire fondre la neige.