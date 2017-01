Vigilance orange à la neige : des perturbations dans le Nord-Franche-Comté

La neige a recommencé à tomber ce mardi dans le Nord-Franche-Comté, entraînant plusieurs accidents sur la route et l'interruption de la circulation des bus. Le Territoire de Belfort a été placé en vigilance orange neige par Météo France.

Le retour de la neige était annoncé, mais elle est finalement arrivée plus tôt que prévu dans la journée, et plus intensément. Sur la route, les automobilistes ont été surpris ce mardi matin. Le déneigement à certains endroits est intervenu dans la matinée, entre Lure et Couthenans en Haute-Saône, ou encore entre Sévenans et Delle. Des saleuses sont sorties depuis 4 heures ce mardi matin, un autre camion est chargé de la montée du Ballon d'Alsace. Sur l'A36, les saleuses se sont mises très tôt à pied d'oeuvre. L'accident d'un poids lourd, qui s'est couché sur la route à hauteur d'Andelnans provoque des embouteillages en amont. Les gendarmes appellent à la prudence, et à l'adaptation de la conduite par rapport à l'état des routes. Dans le Pays de Montbéliard, 40 engins sont mobilisés de Maîche à Baume-les-Dames, en passant par la frontière du Territoire-de-Belfort. Sur les routes secondaires, la circulation est aussi perturbée, notamment entre Grandvillars et Fesches-le-Châtel.

Vigilance orange à la neige dans le Territoire-de-Belfort

L'épisode neigeux avait bien été prévu par Météo France, mais pas à cette intensité. Il a en tout cas été jugé suffisamment notable pour passer de la vigilance jaune, à orange dans le seul département du Territoire-de-Belfort. La neige va continuer à tomber pendant encore quelques heures. "Sur le département en vigilance orange, en plus de ce qui est déjà tombé, on attend encore 3 à 5 centimètres de neige supplémentaires, localement jusqu'à 5 à 7 centimètres d'ici la fin d'après-midi. Mais cette neige sera de plus en plus humide. Au total sur l'épisode, on attend une couche de neige fraîche de 10 à 20 cm localement plus sur le département concerné. Une atténuation des précipitations interviendra dans l'après-midi", indique Météo France.

le Territoire-de-Belfort placé en vigilance orange par Météo France - Météo France

La circulation des bus perturbée

Dans le Pays de Montbéliard, il n'y a plus aucun bus en circulation, tous sont rentrés au dépôt ce matin. Dans le Territoire de Belfort, certaines lignes de bus Optymo ne circulent plus, comme les lignes 1, 2, 3, 4 et 5.

En raison de la neige, de fortes perturbations actuellement sur notre réseau, MAJ info réseau sur Facebook — Réseau CTPM (@CTPM_Actu) January 10, 2017