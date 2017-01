La neige est arrivée comme le Messie dans les Pyrénées !

Ça y est, les stations de ski pyrénéennes sont enfin enneigées. Il n'avait pas neigé depuis le 23 novembre dernier.

Cette fois-ci ça y est ! Il neige ! La station météo de Tarbes en charge des bulletins montagne avait vu juste, la neige est enfin tombée ce mardi sur les Pyrénées. Les stations respirent enfin, elles ont désormais l'argument phare pour faire monter les clients.

Gourette sous la neige © Radio France - Agnès Andreu

Entre 30 et 80 centimètres

Les bulletins annoncent au minimum 30 cm de neige dans les stations béarnaises à savoir Gourette, La Pierre-Saint-Martin, Artouste et Le Somport. Plus haut, au dessus de 1800 mètres on mise entre 40 et 80 cm. Les stations sont donc soulagées :"on l'attendait impatiemment puisque la dernière chute de neige datait de fin novembre" , explique Renaud Lobry, le directeur de la station de Gourette. "On avait quand même réussi à préserver la première chute de neige puisque c'est elle qui nous a permis d'ouvrir le 17 décembre, mais maintenant on va pouvoir augmenter l'offre de ski donc on va sécuriser le haut du domaine".

Les clients reviennent déjà

À l'office de tourisme Eaux-Bonnes-Gourette, les clients appellent déjà pour réserver: "on avait déjà quelques réservations et là ça repart plein pot. Les gens sont plus confiants", raconte Marine Bourgeon, de l'office de tourisme. "C'est un autre décor donc pour les gens c'est quand même plus agréable de profiter des activités sous la neige".

Pour accéder aux stations, les équipements sont indispensables : " 1.5 km avant la station, il faut être équipé et vous pouvez appeler pour avoir le bulletin route" , recommande Marine Bourgeon.

Pour plus d'infos: