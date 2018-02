Comme un rappel de l'hiver la neige est tombée ce matin sur le Var, les Bouches du Rhône, et les Alpes de Haute Provence. Un épisode conforme aux prévisions de Météo France et qui ne devrait pas durer.

Rue du Var, Carnoux-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France

Les auditeurs de France Bleu provence ont été nombreux à signaler des flocons ce mercredi sur la Provence.

Dans les Alpes de Haute Provence les secteurs de Valensole et de Riez, les saleuses sont entrée en action sur l'A51 à hauteur de Sisteron.

Prudence sur la Route !

Dans le Var des flocons également à Néoules, Saint-Maximin, Montfort sur Argens, Brigoles. Une neige collante qui encombre parfois le réseau secondaire.

Dans les Bouches du Rhône quelques quartier de Marseille touchés : La Valentine, Luminy, La Penne sur Huveaune, mais également le pays d'Aix : Eguilles, Rognes, Venelles, Aix en Provence.

L'ouest des Bouches du rhone également concerné

Un épisode neigeux qui devrait toucher toucher l'Ouest des Bouches du Rhône : Istres, Salon de Provence, Les Alpilles.

La plus grande prudence est recommandée sur la route où des glissade et de la tôle froissée ont été enregistrées et notamment sur le réseau secondaire.