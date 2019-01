La neige est arrivée dans le massif des Vosges !

Vosges, France

Peu ou pas de neige pendant les fêtes de fin d'année sur le massif des Vosges mais la voilà !! Et elle donne le sourire aux responsables des stations de ski vosgiennes. La couche s'accumule depuis le début de la semaine, elle atteint ce mercredi 9 janvier plusieurs dizaines de centimètres en haut des pistes. Et il devrait continuer de neiger d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions de Météo France.

Les domaines de Gérardmer, La Bresse ou encore Ventron sont ouverts tous les jours actuellement. A Gérardmer, alors que quatre pistes étaient ouvertes jusqu'à présent, c'est presque la totalité des 21 pistes qui accueillera les skieurs ce week-end. Un domaine ouvert tous les jours et de plus en plus fréquenté hors vacances scolaires selon Philippe Voirin, directeur de la station de la Mauselaine. "Avant on avait une grosse différence de fréquentation entre les vacances et la période hors vacances. Désormais, quand les conditions sont bonnes on a du monde aussi hors vacances. Une clientèle plus régionale" Le responsable ajoute " le domaine skiable sera sécurisé pour les vacances d'hiver."

A Ventron, la dizaine de pistes sera ouverte ce samedi. Thibaut Leduc, responsable de la station L'Ermitage, est optimiste pour les semaines à venir et notamment les vacances de février.

Ces stations Gérardmer, La Bresse et Ventron restent ouvertes jusqu'à fin mars (en principe).

Ouverture des pistes de ski nordique !

Info et renseignement pour vos cours via notre site ⤵️⤵️https://t.co/ZcxCw3O0S3https://t.co/LaIjZ98GMt — ESF Gérardmer (@EsfGerardmer) January 9, 2019