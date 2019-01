La neige est attendue ce mardi après-midi en Creuse

Creuse, France

Il faut s'y préparer ! La Creuse devrait se réveiller mercredi matin sous un tapis blanc. Météo France annonce des chutes de neige pour les prochaines heures. Les premiers flocons sont attendus en début d’après-midi. Et la neige devrait tenir au sol, d'un à trois centimètres en plaine et de cinq à sept centimètres au-dessus de 600 mètres d'altitude.

Une seconde vague dans la nuit de mardi à mercredi

Après une accalmie en fin de soirée, les chutes de neige devraient reprendre en cours de nuit. Cet épisode neigeux sera plus important que celui qui va toucher le département ce mardi après-midi. Et les quantités au sol vont devenir plus importantes. Selon Météo France, il y aura entre un à trois centimètres en plaine mercredi matin, et de cinq à 10 centimètres au-dessus de 500 mètres. Enfinau-dessus de 800mètres, les cumuls neigeux seront beaucoup plus importantes, avec localement jusqu'à 15 cm sur le plateau de Gentioux et Les Combrailles.